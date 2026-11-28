Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünlerde dikkat çeken bir görüntü yaşandı.

SAMSUNSPOR'DAN SAHASINDA 3 GOLLÜ GALİBİYET

Samsunspor, Gençlerbirliği karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Muhammed Bayo, 26 ve 39. dakikalarda Tanguy Coulibaly kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 58. dakikada Pedro Mendes'ten geldi.

TARAFTARLARA FİLİSTİN BAYRAĞI DAĞITILDI

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri de tribünlerde yaşandı. Samsunspor-Gençlerbirliği maçında taraftarlara Filistin bayrakları dağıtıldı. Tribünlerdeki bu görüntü, karşılaşmanın sportif mücadelesinin yanında öne çıkan detaylardan biri oldu.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu sonuçla Samsunspor puanını 10'a yükseltirken Gençlerbirliği 14 puanda kaldı. İki takım da Süper Lig'in 13. haftasını tamamladı.