Savunmadaki yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Kocaelispor forması giyen genç stoperi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılarda transfer için ilk temasların başladığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile görüşerek Emir Ortakaya'yı istediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki temasların başladığı ve transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA YERLİ YEDEK ARANIYOR

Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak değerlendirilen Emir Ortakaya'nın, Galatasaray'ın yerli rotasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor. Sarı-kırmızılıların, mevcut seçeneklerden Bitshiabu'dan beklediği verimi alamaması nedeniyle savunmaya yerli bir takviye yapmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 5 SEZON GEÇİRDİ

Futbol kariyerinde 2021-2026 yılları arasında Fenerbahçe'nin oyuncusu olan Emir Ortakaya, bu süreçte farklı takımlara kiralandı. Genç stoper, şu anda Kocaelispor forması giyiyor. Galatasaray'ın transfer girişiminin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.