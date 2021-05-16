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Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

16.05.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ardından konuştu.

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'deki 16. şampiyonluklarının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Çebi, "Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Pandemi, 40 maç, kupa, hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen Hoca, teknik kadronun emekleriyle burada böyle şampiyon olduk. Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz. Alıştık artık" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş'ta Sergen Hoca, başarının en büyük mimarlarından biri. Futbolcuların emekleri çok, kolej havasıyla sezonu geçirdiler. Ümraniye'de bize emeği geçen çok insan var. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine şampiyon oluruz ve taraftarımızla kutlarız. Türkiye Kupası'nı da bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, inşallah onu da alırız." dedi.

"BU TAKIMLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Transfer soruları üzerine Ahmet Nur Çebi "Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'i hallederiz, onlar bizim çocuklarımız. Benim niyetim, bu ekiple tamamen devam etmek." dedi.

"19 MAYIS'TA KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk kutlaması hakkında da bilgi veren Çebi "19 Mayıs'ta 19.03'te kupayı kaldırmak istiyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz" diye konuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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