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Ahmet Nur Çebi: Engebeli yolda ilerlemek zorundayız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pandemi ve TFF’nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Günün sonunda, elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Engebeli yolda ilerlemek zorundayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin ekim sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. İki ayı geride bıraktıklarını söyleyen Çebi, "Ağustos ve eylül aylarında iki büyük kampanya yayını gerçekleştirdik. Her zamanki gibi sonsuz katkınızla 'Bırakmam Seni' kampanyasını en yukarılara taşıdınız. Zorlu geçen bu sıkıntılı dönemde göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı tüm Beşiktaş camiası adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi sıra, hep beraber başarıya odaklanmakta. Geride bıraktığımız bu zorlu altı ayda, birçok kurum ekonomik sıkıntılar yaşadı. Buna karşın, yeni sezon öncesi birçok önemli markayla sponsorluk anlaşması imzaladık ve kulübümüze finansman desteği sağladık. Bu denli sıkıntılı aylarda kulübümüze olan desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza buradan ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim" diye konuştu.

"PANDEMİ VE TFF'NİN LİMİT TALİMATLARINDAN ÖTÜRÜ ENGEBELİ BİR YOLDA İLERLEMEK ZORUNDA KALDIK"

Birlikte yola çıktıkları ilk sezona başladıklarını belirten Başkan Çebi, "Gerek artık hayatımızın bir parçası olan pandemiden gerekse TFF’nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldık. Çevremizi saran limit çemberinden ötürü Beşiktaş’ın yararına olabilecek en ufak ihtimali bile göz ardı edemezdik. Transferlerimizi yaparken, kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesi kafamızda hakim olan düşünceydi. En nihayetinde, değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Günün sonunda, elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın" şeklinde konuştu.

"BİRLİK OLDUKÇA BAŞARI DA KAÇINILMAZ OLACAKTIR"

"Öz kaynağa dönüşümüz kulübümüz adına tek geçer akçedir" diyen Ahmet Nur Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

"Altyapıdan çıkaracağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından sağlanacak gelirlerden faydalanmak, kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Bu doğrultuda, Beşiktaş Futbol Akademisi’ni, bu işin ehline, değerli hocamız Mehmet Ekşi’ye emanet ettik. Geleceğimizi, geçmişimizin himayesi altında yetiştireceğiz. İnanıyorum ki bu yatırımımız, uzun vadede Beşiktaş’ın yarınlarına ışık tutacaktır. Fiziken desteğinizi hissedemediğimiz bu günlerde, manevi olarak bizimle olduğunuzu bilmeye oldukça ihtiyacımız var. Birlik oldukça başarı da kaçınılmaz olacaktır."

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