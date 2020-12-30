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Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Çebi'nin daha önce mayıs ayında yaptırdığı test pozitif çıkmış ve hastalığı atlatmıştı. Beşiktaş Kulübü, ise başkan Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs test sonucunun beklendiğini, yapılan diğer kontrollerde ise endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı iddiası

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı iddia edildi. Daha önce mayıs ayında da koronavirüse yakalanan ve tedavisine başlanan Ahmet Nur Çebi, hastalığı atlatmıştı. İkinci kez virüse yakalandığı iddia edilen Ahmet Nur Çebi, tedavi altına alındı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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