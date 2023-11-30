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Ahmet Nur Çebi, kulüp çalışanlarına veda etti! "Bu kulübü namusunuz ve şerefinizle koruyun!"

30.11.2023 19:46 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda siyah - beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı. Çebi yaptığı konuşmada, "Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda bir araya geldiği siyah-beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı.

"BU KULÜBÜN ONURU, NAMUSU VE ŞEREFİ SİZE AİT"

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Kulüp personeliyle tek tek tokalaşan Çebi ardından yaptığı konuşmada, "Ben Beşiktaş’a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş’a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş’a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlı kulüp, 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek. Beşiktaş'a 20 Ekim 2019'da başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, hafta sonunda yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

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