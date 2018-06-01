Ahmet Nur Çebi: Quaresma için teklif yok!

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadroda Dusko Tosic ve Anderson Talisca'nın gitmesinden sonra medyada adı geçen oyunculara bugüne kadar herhangi bir teklif gelmediğini açıkladı.

Çebi "Külübümüzün yeni sezon yapılanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Transfer haberleri çıkıyor üzülüyoruz. Quaresma için ne Katar ne de Çin'den herhangi bir teklif var. Değeri olan her oyuncuya teklif gelebilir. Bizde Başkan ve yönetimimiz ile değerlendiririz. Quaresma Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Ama Beşiktaş yönetimine Quaresma ile ilgili hiç bir teklif ve telefon gelmedi" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

