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Ahmet Nur Çebi, tatilde transfer bitirdi

01.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Uçan'ın tatilini sürdürdüğü Bodrum Gündoğan'da Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi, tatilde transfer bitirdi

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'YLE BİR ARAYA GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun tatilini sürdürdüğü Bodrum Gündoğan'da Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı.

KISA GÖRÜŞMEYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Çebi, Salih ile kısa bir görüşme yapıp transfer şartlarında anlaşma sağladı.

8 MİLYON'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME

Senelik 8 milyon TL'den 3 yıllık sözleşmeye 'Evet' diyen başarılı orta sahayla ilgili resmi transfer bildirimi 1-2 güne yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Avrupa'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve kupada 39 maça çıkan Salih, 3 gol - 7 asistle oynamış ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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