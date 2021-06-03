Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kulüpler Birliği ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı sınırı ve ligdeki takım sayısıyla ilgili TFF ile Riva'da yaptıkları görüşmenin ardından basının karşısına çıktı.

Kendilerine danışmadan kararların alındığını vurgulayan Çebi, "Türk futbolunda tüm tartışmaların olduğu yer TFF. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti. Küme düşme ve yabancı kararı bizimle hemfikir olunarak alınmış kararlar değil. Biz buna itiraz ettik. Tekrar konuşalım dediler. İstediğimiz gibi mi olacak, bilemeyiz. Bunu konuşacağız." dedi.

Harcama limitlerinin genişletilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "2 seneden beri verilen limitler var. Yüzde 30-15 esneme dönemini geçtik. Esneme olmayan bir döneme giriyoruz. Israrcı olduğumuz konular var. Avrupa'da yarışan takımların ülke puanlarını artırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitler konusunda önümüzün açılmasını ve rahatlamayı istedik. Kurul bizi dinledi. Kurul da haklı. Bankalardan kredi aldık, almayanlar da zor durumda. Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene bu sene değil. Bu sene garip bir sene. Bu sene ülke puanı, pandemi ve 3-5 yıllık kontratlardan çıkamadığımız bir süreç var. Beşiktaş'ta bu çoktur, kendi adıma söylüyorum. Limitlerimizin gevşetilmesi, yabancı sayısı, küme düşmeyle ilgili konu var." ifadelerini kullandı.