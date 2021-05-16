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Ahmet Oğuz: Avrupa potasına girdik

16.05.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un genç oyuncusu Ahmet Oğuz, takımının Avrupa potasına girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ahmet Oğuz: Avrupa potasına girdik

Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor, Beşiktaş’ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa kupalarına gidecek.

Kırmızı-beyazlı camia büyük bir heyecanla Beşiktaş karşılaşmasından çıkacak sonucu beklerken, takımın sağ beki Ahmet Oğuz’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden takımı ile ilgili paylaşım yapan Oğuz, paylaşıma şu açıklamayı ekledi:

"Bu başarı büyük Sivasspor taraftarlarına armağan olsun. Koskoca bir aile tablosu bırakıyorum buraya. Dönüp arkamıza baktığımızda ne kadar zorluk çektiğimiz dönemden buralara gelebilmek çok ama çok zordur. Bizler bunu başardık ve Avrupa potasına girdik çok ama çok mutluyum. Umarım her şey istediğimiz gibi gider Sivasspor'a laik olduğu yerde tekrar boy gösterebilmek nasip olur. Bugün Avrupa’da en uzun yenilmezlik serisi unvanı da bizim elimizde 19."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Sivasspor
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