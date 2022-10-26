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Ahmet Selçuk İlkan sahnede 67. yaşını kutladı

26.10.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Adana’nın Kozan ilçesinde sevenleriyle buluştu. Sahnede 67. yaşını kutlayan Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel bir marş bestesi hazırladığının da müjdesini verdi.

Ahmet Selçuk İlkan sahnede 67. yaşını kutladı

Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, yerel bir gazetenin kuruluş yıl dönümü gecesinde Kozanlı hemşerileriyle bir araya geldi. Kozan’da düzenlenen gecede sahne alan Adanalı şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 67. yaşını da sevenleriyle birlikte kutladı.

100. YIL İÇİN ÖZEL MARŞ YAZIYOR

İlkan, ilk kez doğduğu memleketinde doğum gününü kutlama imkanı bulunduğunu belirterek duygu dolu anlar yaşadığını kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına özel bir marş yazdığını da belirten Ahmet Selçuk İlkan, şiirleri ve bestelerini sevenleriyle paylaştı.

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Gazete sahibi Ertan Şahin tarih ve kültür ve sanatın izlerini taşıyan antik bir kentte Ahmet Selçuk İlkan’ı ağırlamanın gurunu yaşadıklarını ifade ederek geceye katılan misafirlere teşekkür etti. (İHA)

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