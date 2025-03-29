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42’nci Dümbüllü ödülü Şener Şen’e verildi!

Her yıl geleneksel olarak verilen 'İsmail Dümbüllü Ödülü', bu yıl sahibi 'Zengin Mutfağı' oyunuyla Şener Şen'e takdim edildi.

42’nci Dümbüllü ödülü Şener Şen’e verildi!
Öznur Yaslı İkier

Şener Şen, yedi yıldır sahnelediği ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla İsmail Dümbüllü Ödülü’nün bu seneki sahibi oldu. Şen, ödülünü Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Müjdat Gezen’in elinden aldı.

Şener Şen, MSM öğrencilerinin yıl boyuncu seyrettikleri oyunlar arasından seçilen ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla ödülü almaya hak kazandı.

Ödül takdimi sırasında konuşan Müjdat Gezen; “Şener Şen’e her filmiyle her oyunuyla aslında ödül vermek lâzım. Kısmet bu seneymiş. Erkeğe çikas verilir, hanımlara çiçek verilir. Çikas, son yıllarda unutuldu, ben buldurdum. Çiçekçi, Salacak’ta bir bahçeden kesti boyadı. Çikas çok değerlidir ve erkek sanatçılara verilir” dedi.

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Şener Şen, ödül için teşekkürlerini sunarken 'Zengin Mutfağı' oyununu bu sezon final yapacağını açıkladı. 7 yıldır seyirciyle buluşan oyunun biteceğini belirten Şener Şen; “Tadında bırakmak lâzım” diye konuştu.

Şener Şen ve Müjdat Gezen, ödül töreni sonrası Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Şener Şen
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