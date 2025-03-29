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Eşref Rüya ile ekranlara döndü! Çağatay Ulusoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı

Şimdilerde Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen Çağatay Ulusoy dizide 'Eşref Tek' karakterine hayat veriyor. Yeni dizisiyle her hafta en çok konuşulanlar arasında yer almayı başaran Çağatay Ulusoy bu defa kazancıyla gündem oldu. Ulusoy'un diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Eşref Rüya ile ekranlara döndü! Çağatay Ulusoy'un aylık kazancı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde ve Gaddar gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy televizyon ekranlarının yanı sıra dijital projelerde de izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Netflix'in büyük ilgi gören yapımlarının başında gelen Terzi, Kübra ve Tam Bir Centilmen ile dikkat çeken Çağatay Ulusoy şimdi Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle televizyon ekranlarına geri döndü.

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Dizide 'Eşref Tek' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ile olan sahneleriyle büyük beğeni topluyor. Her hafta en çok konuşulanlar arasına girmeyi başaran Ulusoy şimdi de kazancıyla gündem oldu.

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BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET...

Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya dizisinden bölüm başı aldığı rakam ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun dizi için bölüm başı 3 milyon 500 bin liralık anlaşma imzaladığı öğrenildi.

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Çağatay Ulusoy bu anlaşma ile birlikte aylık 14 milyon TL kazanıyor.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Eşref Rüya
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