Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, son görüntüsü korkuttu! Kızı dua istedi

Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba Miami'deki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşarak annesi için herkesten dua istedi.
Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diye konuşmuştu.