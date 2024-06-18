Yasin Obuz, Aşk-ı Mennu'daki o sahneyi paylaşarak Batuhan'la dalga geçti

Survivor All Star bitti ama yankıları sürüyor. Yarışmacılar arasında yaşanan çekişmeler sosyal medyada da yapılan paylaşımlarla sürüyor.

Son olarak Yasin Obuz yarışmaya sonradan katılan ve şampiyonluğa çok yaklaşsa da şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Batuhan Karacakaya ile fena dalga geçti.

Obuz sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın ünlü olmasını sağlayan Aşk-ı Memnu'daki bir sahnesine yapılan videoyu paylaştı.

Yasin Obuz paylaşıma "Bu nereden çıktı" notunu da düştü. Sosyal medyada fanlardan tepki gören Yasin'e henüz Batuhan'dan ise bir yanıt gelmedi.







