Ahu Tuğba hayatını kaybetti! Kahreden detay: Kızı Anjelik zorla doktora götürmek istedi usta oyuncu 'Geçer' dedi

Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazınan Ahu Tuğba Miami'de hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bu süreci tam atlatamayan usta isimle kızı Anjelik ilgileniyordu.

Gazeteci Hakan Solaker yaptığı açıklamada, kahreden bir detayı da açıkladı. Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğu, polise de kendisinin haber verdiği ortaya çıktı.

Solaker, açıklamasında "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş" dedi.

KIZI SABAH YATAKTA ACI ÇEKERKEN GÖRMÜŞ

Ölüm haberini duyuran Nuri Alço ise açıklamasında, "İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Konsolosluklara devreye sokmaya çalışıyoruz. Daha dün konuştum kendisiyle, nefes almakta zorlanıyordu. Astımı vardı. Vefatından bir gün önce kızı Anjelik zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip, gitmemiş. Kızı sabah yatakta annesini hayatını kaybederken görmüş" dedi.



Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.