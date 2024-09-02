Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin o anları anlattı! "Buz gibiydi... Kalbimi çıkarsalardı da öyle görmeseydim"

MYNET-Yeşilçam'da bir dönem fırtınalar estiren Ahu Tuğba 69 yaşında Miami'de hayatını kaybetti. Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden sanatçının, vefat ettiği sırada kızı Anjelik'in de evdeydi...

Annesinin hayata gözlerini yummasından sonra Anjelik Calvin ne yapacağını bilemedi ve polislere haber verdi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak açıklama yaptı. "Çok korkunç bir şok geçiriyorum" diyen genç kadın devamında "Annem uzun süredir Koah hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu akşam uyuduk öptüm 'seni seviyorum' dedim..." dedi.

"KEŞKE KALBİMİ ÇIKARSALARDI DA..."

”Annemi öptüm ve uyuttum" diyerek yaşadıklarını anlatan genç kadın acı dolu anları şöyle ifade etti:

"Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi keşke öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum, beni okutmak için çok fedakarlıklar yaptı."

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin konuşmakta zorlanırken "Annem hiçbir zaman evli bir adamla aşk yaşamadı veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm" diyerek sözlerini tamamladı.