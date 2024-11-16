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  4. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e miras soruldu! Bodrum'daki gayrimenkullerden başladı ama servetini saymaya çekindi! 'Olanı var olmayanı var...'

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e miras soruldu! Bodrum'daki gayrimenkullerden başladı ama servetini saymaya çekindi! 'Olanı var olmayanı var...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 11:43
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü ismin kızı annesinin vasiyeti üzerine Ahu Tuğba'nın cenazesini ülkeye getirmek için elinden geleni yaptı ancak cenaze tam 27 gün sonra getirilebilmişti. Cenazedeki tavırları ile takdir toplayan Anjelik'e miras soruldu. Anjelik Calvin servetini saymaya çekindi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e miras soruldu! Bodrum'daki gayrimenkullerden başladı ama servetini saymaya çekindi! 'Olanı var olmayanı var...'

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Ahu Tuğba’nın cenazesi tam 27 günün sonunda ülkeye getirilebilmiş ve 28 Eylül'de toprağa verilmişti.

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OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi istenmişti. Anjelik Calvin annesinin ölüm nedenini 'doğal ölüm' olarak açıklayarak, "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık. Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş.” ifadelerini kullanmıştı.

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Günler sonra görüntülenen Anjelik Calvin'e miras soruldu. Babasının İtalyan ve Belçikalı hanımlardan olan 2'şer tane erkek kardeşi olduğunu söyleyen Anjelik 'Anneler ayrı olduğu için miras kaygısı olmuyor. Babamda öyle şeylerde titizdir kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Onların da durumu gayet iyi olduğu için ne onların benim bir şeyime ihtiyacı var ne de benim onların' dedi.

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SERVETİNİ SAYMAYA ÇEKİNDİ

Babasının maddi durumu hakkında konuşan Calvin açıklamalarına şöyle devam etti; 'Babamın maddi durumu çok şükür iyi. Ben bu yaşıma onun da almış olduğu gayrimenkullerin desteği ile geldim. Babam bana daha beş yaşında ev hediye etti Bodrum'da. Daha da sayılmaz ayıp. Olanı var olmayanı var. Allah herkese nasip etsin. Çok kıymetli bir baba.''

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YORUM YAĞDI

Anjelik Calvin'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'ilk defa bir ünlü çocuğunu bu kadar sevdim', 'bu kızı çok sevdim', 'ne kadar mütevazi ve iyi kalpli', 'helal olsun çok iyi yetişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Ahu Tuğba yeşilçam
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