Ahu Tuğba polis kızını paylaştı! "Babanı hiç aratmıyorsun" deyince "Armut dibine düşermiş" yorumları geldi

Ahu Tuğba'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Anjelik Calvin annesine benzerliğiyle gündeme geliyor. Annesinin izinden gitmeyen ve polis olmayı seçen genç kadın gözlerden uzak büyüyor.

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

ELİNDE TÜFEKLE POZ VERDİ

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahu Tuğba kızının elinde silah olan fotoğrafına ise "Benim canım güzel bebeğim güzel kızım. Babanı hiç aratmıyorsun, maşallaj aynı baban gibisin" yazdı.

Ahu Tuğba'nın kızını görenler "Armut dibine düşermiş kopyanız olmuş", "Kız sizin kopyanız" yorumlarında bulundu.

