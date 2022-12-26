Dilan Polat ve kocası küçük çocuklarına ev aldı! Helikopter tutup... Tepki çeken paylaşımlar

Daha önce kocasının ayaklarını öpmesiyle sosyal medyada gündeme gelen fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Polat son olarak küçük oğlu Milan Efe'nin doğum gününde paylaştığı video ile gündem oldu.

Dilan Efe ve kocası Milan Efe'ye doğum günü hediyesi olarak ev aldı. Fenomen bununla da kalmadı doğum günü hediyesi evi çocuklarına helikopter kiralayarak gösterdi.

Gündem olan paylaşımda Dilan Polat küçük oğluna, 'Baban size ev almış, ablanla sana, onu göreceğiz tepeden' diyerek dikkat çekti.

Polat'ın lüks dolu paylaşımlarına "Bu ekonomide bu yapılan gösteriş gerçekten hoş değil", "Görgü parayla satın alınmıyor" yorumları yağdı.



