MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ve kocası küçük çocuklarına ev aldı! Helikopter tutup... Tepki çeken paylaşımlar

Dilan Polat ve kocası küçük çocuklarına ev aldı! Helikopter tutup... Tepki çeken paylaşımlar

26.12.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Dilan Polat bu sefer de kocasıyla birlikte küçük çocuklarına doğum günü hediyesi olarak ev aldı. Bununla da kalmadı çift helikopter kiralayıp tuttukları evi çocuklarına tepeden göstermek istedi. O anlar ise sosyal medyada tepki çekti.

Daha önce kocasının ayaklarını öpmesiyle sosyal medyada gündeme gelen fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Polat son olarak küçük oğlu Milan Efe'nin doğum gününde paylaştığı video ile gündem oldu.

Dilan Efe ve kocası Milan Efe'ye doğum günü hediyesi olarak ev aldı. Fenomen bununla da kalmadı doğum günü hediyesi evi çocuklarına helikopter kiralayarak gösterdi.

1

Gündem olan paylaşımda Dilan Polat küçük oğluna, 'Baban size ev almış, ablanla sana, onu göreceğiz tepeden' diyerek dikkat çekti.

sdsd

Polat'ın lüks dolu paylaşımlarına "Bu ekonomide bu yapılan gösteriş gerçekten hoş değil", "Görgü parayla satın alınmıyor" yorumları yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makyajsız pozuna sosyal medyada yorum yağdıMakyajsız pozuna sosyal medyada yorum yağdı
Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son haliMide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali
Bacak dekolteli pozu olay oldu! Takipçileri dayanamadıBacak dekolteli pozu olay oldu! Takipçileri dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya dolar tl dün piyasalarda son durum dolar almak dolar kurunda son durum dolar dün gününde

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

Finali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyordu

Finali ifşa oldu! Bunu kimse beklemiyordu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.