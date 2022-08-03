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Ahu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya verdi

03.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararı ile 70 bin liraya düşürmüştü. Mahkemenin talebi onaylamasının ardından Ahu Yağtu harekete geçti. Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ı icraya verdi.

Ahu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya verdi

Komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile nikah masasına oturmuştu. Kemal adında bir erkek çocukları olan çift, 20 ay sonra boşandı. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya ise 500 bin dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

CEM YILMAZ NAFAKAYI DÜŞÜRDÜ

Sabah'tan Deniz Yufusoğlu'nun haberine göre; sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin lira olarak ödemek istedi.

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Mahkeme, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti. Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

AHU YAĞTU İCRAYA VERDİ

Komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca da Ahu Yağtu, eski eşini icraya verdi. Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.

Cem Yılmaz’dan karşı hamle gecikmedi. İcraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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