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AİLE 14. BÖLÜM İZLE! SHOW TV AİLE dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

03.10.2023 19:05 | Son Güncelleme:
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Aile dizisi 14. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi bir süredir sezon arasındaydı. Dizi, 3 Ekim Salı akşamı ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam edecek. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Peki, Aile son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başlayacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

aile 14

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin on üçüncü (sezon finali) bölümünde;

Hülya’nın verdiği karardan sonra Aslan’ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan’a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan’ın aklında tek bir soru vardır. İlyas’ın söyledikleri doğru mudur? Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan’a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin’e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Kıymet’ten gelen bir telefon Hülya’yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar. Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya’nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin’in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır. Yağmur ve Eko’nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan’ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan’a söyler. Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan’dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir. Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.

aile 14. bölüm

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı ekranlarda bir araya getiren ve vurucu bir finalle sezon arası veren dizinin 2. sezonunda Aslan’ın ailesini yeniden bir masada topladığı ve Devin’le Aslan’ın aşk üstüne yorumları dikkat çekiyor.

Soykanlar içinde büyük hesaplaşmalara sahne olacak yeni sezonda Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat verecek. Kartların yeniden dağıtılacağı yeni sezonda Alper Çankaya’nın canlandıracağı Bedri karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise merakla beklenecek.

aile on dört

Aslan’ın Devin’den kendilerine bir şans daha istediği tanıtımda Devin kendinden dahi korktuğunu isyan ederek Aslan’a açıklıyor. Soykanların aile içi tüm dengelerinin değişeceği yeni sezonda Cihan’la Hülya arasında yaşanacak savaşın ilk sinyalleri veriliyor.

Aslan’ın ‘aile’ ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin’in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor. Cihan açıkça Soykanlar’a savaş açarken, Aslan’ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin’in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

aile yeni sezonn

AİLE 14. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 14. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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