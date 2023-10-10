AİLE 15. BÖLÜM İZLE! SHOW TV AİLE dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 15. bölümü 10 Ekim Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin on dördüncü bölümünde;

Aile'nin 14. Bölümünde; Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan’la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder: Videoyu kim sızdırdı?

Devin sızan videodan sonra soluğu herkesten uzak bir sahil kasabasında alır. Ancak tek bir kişiden kaçamayacaktır: Aslan. Aslan, yeniden aile olabilmek ve Devin’in yaralarını sarabilmek için onu ikna etmeye çalışır. Ancak Devin bu aşk için ödediği bedelleri kolay kolay unutamayacaktır. Hülya derneğinin bağış gecesinde büyük hesaplaşmalar yaşarken; yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan, artık tüm gücüyle Soykanların karşısındadır. Bugüne kadar kendisinden çalınanların bedelini aileye ödetmeye kararlıdır.

Devin’in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan’la yeniden kopma noktasına getirir. Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. Ya kalacak, ya gidecektir artık. Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin on beşinci bölümünde;

Devin’i bir evde koruması altına alan Aslan, işler çözülene kadar onun bir yere gitmesine izin vermiyor. Aslan’ın “Bundan sonra baba da benim, imparator da benim, kral da benim!” sözleri dikkat çekerken Hülya, Devin’e tehditler savuruyor. Cihan ve Serap’ın yakınlaştığı anlar merak uyandırırken, İlyas’ın silahını ateşlemesi “İlyas kimi vurdu?” sorusunu akıllara getiriyor. Devin’in gitmesini engellemeye çalışan Aslan karşısında elinde bir balta ile Devin’i bulurken, ikili arasında neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

AİLE 15. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 15. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



