AİLE 18. BÖLÜM İZLE! SHOW TV AİLE dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 18. bölümü 31 Ekim Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 17. bölümünde;

Çiftlik evde çıkan yangının ardından Hülya hayattaki en büyük kalesi olan evini kaybetmeninacısını yaşarken; Aslan, Leyla’yı hapisten kurtarmak için elinden geleni yapar. Bunun için deMelek’in yaşaması gerekmektedir. Diğer taraftan Nedret’ten marina ortaklığı için olumsuzyanıt alan Aslan, Soykanlara kesilen yüklü para cezasının ilk taksidini ödeyebilmek içinyeniden karanlık işlere girmek zorunda kalır. Ancak Devin; Aslan’ın bu geri dönülmez yolagirmesine engel olmak ister.Aslan’ın kirli işlere döndüğü öğrenen İlyas ve Cihan, bu durumu bir fırsat olarak görürler. İlyasmarinada Aslan’la ilk kez karşı karşıya gelirken; Cihan ise Soykanları bitirecek yeni bir hamleiçin harekete geçer. Diğer taraftan Cihan’ın Serap’la ilgili öğreneceği bir gerçek ikiliyi karşıkarşıya getirecektir.Soykanlar, ailenin eski evine yerleşme kararı alırken; o evin pay sahiplerinden olan Nedret,Hülya ile yeniden karşı karşıya gelir. Diğer taraftan Aslan ve Devin aldıkları güzel bir haberdensonra her şeyin başladığı yere dönerler. O gecenin sonu Aslan ve Devin ilişkisi için adeta birmeydan okumaya dönecektir.Cezanın ilk taksidinin ödenmesi için gereken süre gittikçe daralmaktadır. Aslan ailesini busıkıntıdan kurtarabilmek için ölümü bile göze alır. Ancak Devin, Soykanları hiç beklemedikleribir sürprizle karşı karşıya getirecektir.

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 18. bölümünde;

Nedret ve Bedri’nin gelişi gerilimi artırıyor. Aslan, Devin’e Nedret ve Bedri’yle aynı evde olurlarsa savaş çıkacağını söylerken, Hülya’nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Cihan, Serap ve İlyas’ın bakışları ve bu sırada Bedri’nin görülmesi “Bedri, Aslan’ın düşmanlarıyla bir araya mı geliyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Diğer tarafta ise Aslan’ın “Eski amcayla yeni masada son bir akşam yemeği…” sözleri heyecan verici gelişmeler yaşanacağının ilk sinyallerini veriyor.

AİLE 18. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 18. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







