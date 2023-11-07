AİLE 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Show TV AİLE dizisi son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 19. bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 18. bölümünde;

Nedret ve Bedri’nin gelişi gerilimi artırıyor. Aslan, Devin’e Nedret ve Bedri’yle aynı evde olurlarsa savaş çıkacağını söylerken, Hülya’nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Cihan, Serap ve İlyas’ın bakışları ve bu sırada Bedri’nin görülmesi “Bedri, Aslan’ın düşmanlarıyla bir araya mı geliyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Diğer tarafta ise Aslan’ın “Eski amcayla yeni masada son bir akşam yemeği…” sözleri heyecan verici gelişmeler yaşanacağının ilk sinyallerini veriyor.

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 19. bölümünde;

Aile sofrasında ölümün kıyısına gelen İbo, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı vermeye başlarken; o gece yaşananlar Kaya ve Zeyno için büyük bir travma olur. Çocukların evden gitmek istemeleri üzerine Devin harekete geçer. Tek amacı ailesini bir arada tutmak olan Aslan,Devin’in vesayet davasının bir tarafı olduğunu öğrenir. Bu durum ikiliyi karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan elindeki kanıtlarla Serap’ın karşısına çıkar. Bu kanıtları Leyla’yı hapisten kurtarmak için Serap’a karşı bir koz olarak kullanır. Peki Serap, Leyla’nın özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak mıdır? Hülya; Devin’in torunlarını evden götürdüğünü öğrenince büyük bir plan kurar. İlyas’ın Bedri’yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını öğrenen Nedret; yıllar sonra İlyas’ın karşısına çıkar. Bedri ise marinada yeni bir iş anlaşması yapacak olan Aslan’la karşı karşıya gelecektir. Kaya’nın hastalanmasıyla birlikte Aslan ve Devin için büyük bir ebeveynlik sınavı başlar. İkili, Kaya’nın tedavisi için sürpriz birinin kapısı çalarken; Aslan, Devin, Kaya ve Zeyno tek geceliğine de olsa dört kişilik bir aile olurlar. Hülya’nın, Devin’e kurduğu plan işlemeye başlar. Ancak Hülya hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Diğer taraftan Devin’in yıllar öncesine gömdüğü en büyük travmasını öğrenen Aslan, önemli bir karar alır. Devin’in atacağı büyük bir adımdan sonra Soykanlarda işler iyice karışırken; aile içinde yeni bir savaşın fitili ateşlenecektir.

AİLE 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 19. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







