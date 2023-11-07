MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. AİLE 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Show TV AİLE dizisi son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

AİLE 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Show TV AİLE dizisi son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

07.11.2023 19:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi 19. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Aile dizisinin 19. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Aile son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 19. bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

aile 199

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 18. bölümünde;

Nedret ve Bedri’nin gelişi gerilimi artırıyor. Aslan, Devin’e Nedret ve Bedri’yle aynı evde olurlarsa savaş çıkacağını söylerken, Hülya’nın ne yapacağı merakla bekleniyor. Cihan, Serap ve İlyas’ın bakışları ve bu sırada Bedri’nin görülmesi “Bedri, Aslan’ın düşmanlarıyla bir araya mı geliyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Diğer tarafta ise Aslan’ın “Eski amcayla yeni masada son bir akşam yemeği…” sözleri heyecan verici gelişmeler yaşanacağının ilk sinyallerini veriyor.

aile on dokuz

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 19. bölümünde;
Aile sofrasında ölümün kıyısına gelen İbo, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı vermeye başlarken; o gece yaşananlar Kaya ve Zeyno için büyük bir travma olur. Çocukların evden gitmek istemeleri üzerine Devin harekete geçer. Tek amacı ailesini bir arada tutmak olan Aslan,Devin’in vesayet davasının bir tarafı olduğunu öğrenir. Bu durum ikiliyi karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan elindeki kanıtlarla Serap’ın karşısına çıkar. Bu kanıtları Leyla’yı hapisten kurtarmak için Serap’a karşı bir koz olarak kullanır. Peki Serap, Leyla’nın özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak mıdır? Hülya; Devin’in torunlarını evden götürdüğünü öğrenince büyük bir plan kurar. İlyas’ın Bedri’yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını öğrenen Nedret; yıllar sonra İlyas’ın karşısına çıkar. Bedri ise marinada yeni bir iş anlaşması yapacak olan Aslan’la karşı karşıya gelecektir. Kaya’nın hastalanmasıyla birlikte Aslan ve Devin için büyük bir ebeveynlik sınavı başlar. İkili, Kaya’nın tedavisi için sürpriz birinin kapısı çalarken; Aslan, Devin, Kaya ve Zeyno tek geceliğine de olsa dört kişilik bir aile olurlar. Hülya’nın, Devin’e kurduğu plan işlemeye başlar. Ancak Hülya hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Diğer taraftan Devin’in yıllar öncesine gömdüğü en büyük travmasını öğrenen Aslan, önemli bir karar alır. Devin’in atacağı büyük bir adımdan sonra Soykanlarda işler iyice karışırken; aile içinde yeni bir savaşın fitili ateşlenecektir.

aile 19 izle

AİLE 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 19. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şaşırttı!Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şaşırttı!
Acil ameliyata alınmıştı! Uca ile ilgili yeni gelişmeAcil ameliyata alınmıştı! Uca ile ilgili yeni gelişme
Bir dönemin 'Sabah Şekeri'ydi! Son haline yorum yağdıBir dönemin 'Sabah Şekeri'ydi! Son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
aile show tv canlı Kıvanç Tatlıtuğ ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.