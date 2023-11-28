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AİLE 22. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Show TV AİLE dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti!

28.11.2023 20:48 | Son Güncelleme:
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Aile dizisi 22. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Aile dizisinin 22. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Aile son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 28 Kasım 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 21. bölümü 21 Kasım Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 21. bölümünde;

Devin’in Aslan’ı vurduğundan şüphelendiği herkesten tek tek hesap sormaya başlaması gerilimi artırırken, Hülya’nın İbrahim’in karşısına geçip “Oğlumu sen mi vurdurttun?” diye sorması dikkat çekiyor. Olay gecesinden görüntüleri izleyen Devin’in “Aradığımız adam bu!” demesi ise suçlunun kim olduğuna dair merakı giderek yükseltiyor.

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Aslan’ın vurulmasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Devin, sevdiği adama bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçiyor. Aslan’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda Devin’in Aslan’ı vuran adama ne yapacağı merak konusu oluyor.

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 22. bölümünde;

Aslan ve Devin’in çift terapisine gittiği renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Devin, anne olabileceğini öğreniyor. Devin, Aslan’a bir bebeklerinin olabileceğinin müjdesini verirken, Aslan ise kendi ailesini kurup Devin’le ayrı bir evde bebeklerini büyüteceğini tüm ailesine açıklıyor.

Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederler. Devin, tüm yaşananlardan sonra ikisine de iyi geleceğini düşündüğü bir öneridebulunur: Çift terapisine başlamak. Hülya ise eski gücünü geri kazanabilmek için harekete geçer.İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır.Devin’in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğuhastanede alırken; Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plankurar.Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yenibir karar alırlar. Günü geldiğinde bebeklerini, kendilerine ait yeni bir evde büyüteceklerdir.Aslan hayallerini süsleyen bu evi bulmak için harekete geçerken; ikili bu kararını aileylepaylaşır. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelen Hülya, herkesin önünde fenalaşır. Devin,Hülya’nın bu durumunun psikolojik olduğunu düşünürken; Aslan ise annesinin duygusalmanipülasyon yaptığına inanmaktadır.Cihan; Hülya’nın, düğününe bir tetikçi gönderdiğini öğrenir. En mutlu gününü kana bulamayaçalışan Hülya’ya en büyük dersi, onun gücünü kırarak verecektir. Diğer taraftan Bedri’nin,kendi oğlu olduğunu öğrenen İlyas; Nedret’e bir gün süre verir. Bu süre dolana kadar Nedret,gerçekleri Bedri’ye açıklamak zorundadır.Aslan ve Devin çift terapisine başlarlar. Terapi, Aslan’ın suç hikayelerini anlatmasıyla saboteedilirken; Devin, işinin hiç de kolay olmadığını anlayacaktır. Diğer taraftan Aslan, Devin’leyaşamak istediği evi sonunda bulur. Soykan sofrasında bir veda yemeği düzenlenir. Ancak Hülya canından çok sevdiği oğlu Aslan’ı kaybetmemeye kararlıdır.

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AİLE 22. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 22. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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