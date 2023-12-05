AİLE 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Show TV AİLE dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 28 Kasım 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 23. bölümü 5 Aralık Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 22. bölümünde;

Aslan ve Devin’in çift terapisine gittiği renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Devin, anne olabileceğini öğreniyor. Devin, Aslan’a bir bebeklerinin olabileceğinin müjdesini verirken, Aslan ise kendi ailesini kurup Devin’le ayrı bir evde bebeklerini büyüteceğini tüm ailesine açıklıyor.

Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederler. Devin, tüm yaşananlardan sonra ikisine de iyi geleceğini düşündüğü bir öneridebulunur: Çift terapisine başlamak. Hülya ise eski gücünü geri kazanabilmek için harekete geçer.İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır.Devin’in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğuhastanede alırken; Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plankurar.Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yenibir karar alırlar. Günü geldiğinde bebeklerini, kendilerine ait yeni bir evde büyüteceklerdir.Aslan hayallerini süsleyen bu evi bulmak için harekete geçerken; ikili bu kararını aileylepaylaşır. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelen Hülya, herkesin önünde fenalaşır. Devin,Hülya’nın bu durumunun psikolojik olduğunu düşünürken; Aslan ise annesinin duygusalmanipülasyon yaptığına inanmaktadır.Cihan; Hülya’nın, düğününe bir tetikçi gönderdiğini öğrenir. En mutlu gününü kana bulamayaçalışan Hülya’ya en büyük dersi, onun gücünü kırarak verecektir. Diğer taraftan Bedri’nin,kendi oğlu olduğunu öğrenen İlyas; Nedret’e bir gün süre verir. Bu süre dolana kadar Nedret,gerçekleri Bedri’ye açıklamak zorundadır.Aslan ve Devin çift terapisine başlarlar. Terapi, Aslan’ın suç hikayelerini anlatmasıyla saboteedilirken; Devin, işinin hiç de kolay olmadığını anlayacaktır. Diğer taraftan Aslan, Devin’leyaşamak istediği evi sonunda bulur. Soykan sofrasında bir veda yemeği düzenlenir. Ancak Hülya canından çok sevdiği oğlu Aslan’ı kaybetmemeye kararlıdır.

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 23. bölümünde;

Aslan, Devin ve Hülya’nın birlikte dışarı çıkıp eğlendiği anların yer aldığı tanıtımda Hülya Soykan’ın dans etmesi ve üçünün bir arada iyi anlaşıyor olması dikkat çekiyor. Bir aracın kaza yaptığını gören Aslan ve Devin’in şaşkınlığı “Kim kaza yaptı?” sorusunu akıllara getirirken, Nedret’in “Hülya ateşin ta kendisidir!” sözleri gerilimi yükseltiyor.

AİLE 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 23. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







