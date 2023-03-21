Aile 3. bölüm ne zaman? Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Aile dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü beklenirken son bölümde yaşananlar da sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi yeni bölüm bilgisi ve son bölüm özeti...

AİLE DİZİSİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanacak. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile'nin 2. Bölümünde; Devin’in sofraya gelişi, Hülya’nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder. Aslan’ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmaktır. Kaza geçiren Aysel’e, Cihan’dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la aynı masaya oturmak zorunda kalır. Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan’la geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan’ın hiç beklemediği hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin’i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin’in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.

AİLE DİZİSİ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hülya’nın Devin ve Aslan’ın evleneceğini öğrendiği nefes kesen tanıtımda Hülya, Devin’in evlilik sözleşmesi imzalamasını isterken Aslan’ın, “Birisi gelip o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor!” sözleri dikkat çekti. Tanıtımda Cihan’ın, Devin’in kliniğine ‘Sadık’ ismiyle gittiğini gördüğümüz anlar yeni bölümde ikilinin karşı karşıya geleceği sahnelere dair merakı yükseltti.

Soykanların babaannesi Seher’in (Emel Göksu) ortadan kaybolmasıyla tüm aile onu bulmak için seferber olur. Devin’in (Serenay Sarıkaya) de olduğu aile ortamında geçen bir konuşmada Hülya’nın (Nur Sürer) evlilikle ilgili sözleri üzerine Devin, Aslan’a (Kıvanç Tatlıtuğ) evlenme teklif ettiğini söyler. Elinde çiçeklerle Devin’in karşısına geçen Cihan’ın (Nejat İşler) Devin’in ‘Neden ben’ sorusuna verdiği ‘Çünkü yasağız birbirimize’ cevabı ikili arasında neler olacağı sorusunu akıllara getiriyor. Aksiyonu yüksek bir bölümün sinyalini veren tanıtıma zor durumdaki Aslan’ın, yanına camı kırarak gelen Devin’e söylediği ‘Ben seni kendimden koruyacak kadar sana aşığım’ sözleri damga vuruyor.



