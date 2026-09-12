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Murat Övüç, Cüneyt Özdemir'e sert çıktı! ''Kimsin oğlum! Beni yargılıyorsun?''

Murat Övüç, Cüneyt Özdemir'e sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç, bu kez gazeteci Cüneyt Özdemir'in kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Özdemir'e adeta ateş püsküren Övüç, "Sen kimsin beni yargılıyorsun?" diyerek sert çıktı.

Murat Övüç, Cüneyt Özdemir'e sert çıktı! ''Kimsin oğlum! Beni yargılıyorsun?''
Öznur Yaslı İkier

Cüneyt Özdemir'in kendisiyle ilgili değerlendirmelerine sessiz kalmayan Murat Övüç, sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Özdemir'e yönelik sözleriyle dikkat çeken Övüç, "Sen kimsin beni yargılıyorsun?" diyerek gündem yarattı.

Murat Övüç, Cüneyt Özdemir e sert çıktı! Kimsin oğlum! Beni yargılıyorsun? 1

'SEN KİMSİN?
Murat Övüç bir video çekerek; 'Kimsin oğlum? Sen neden beni geçmişimle yargılıyorsun? Geçmişte herkes hata yaptı. Yaptık, düzeliyoruz, insan oluyoruz. Giyim kuşamımıza dikkat ediyoruz. Evlatlara güzel örnek olmaya çalışıyoruz. Sen beni eski halimle yargılıyorsun.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Murat Övüç
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