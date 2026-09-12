Murat Övüç, Cüneyt Özdemir'e sert çıktı! ''Kimsin oğlum! Beni yargılıyorsun?''

Cüneyt Özdemir'in kendisiyle ilgili değerlendirmelerine sessiz kalmayan Murat Övüç, sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Özdemir'e yönelik sözleriyle dikkat çeken Övüç, "Sen kimsin beni yargılıyorsun?" diyerek gündem yarattı.

'SEN KİMSİN?

Murat Övüç bir video çekerek; 'Kimsin oğlum? Sen neden beni geçmişimle yargılıyorsun? Geçmişte herkes hata yaptı. Yaptık, düzeliyoruz, insan oluyoruz. Giyim kuşamımıza dikkat ediyoruz. Evlatlara güzel örnek olmaya çalışıyoruz. Sen beni eski halimle yargılıyorsun.' ifadelerini kullandı.