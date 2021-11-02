Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler memnuniyetini dile getirdi

Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bunun evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısının olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişindeki sorunların çözümüne destek amacıyla Bakanlığın il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığıyla ücretsiz olarak Aile Danışmanlığı Hizmeti sunulduğu anımsatıldı.

Hizmetin ailenin değerleri ve hassasiyetleri göz önünde tutularak, ihtiyaçları doğrultusunda verildiği aktarılan açıklamada, bu hizmetin değerlendirilmesi amacıyla "Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin Analizi ve Değerlendirilmesi" konulu araştırma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, araştırma sonucunda danışanların hizmetten memnun kaldıklarını, hizmetin kendilerine ve ailelerine faydalı olduğunu ve bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkı verdiğini bildirdikleri belirtildi.

- Çoğunluk "sağlıklı iletişim becerisi"yle ilgili destek aldı

Açıklamada, hizmetten bugüne kadar 76 bin 203 kişinin yararlandığı ve bu kişilerin özellikle sağlıklı iletişim becerisi konusunda destek aldığı bildirildi.

Bu hizmet, eşlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla etkili şekilde baş etmelerini desteklemek amacıyla "Aile Danışmanlığı", boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla "Boşanma Süreci Danışmanlığı" ve "Bireysel Danışmanlık" olarak 3 başlık altında sunuluyor.

Boşanma öncesi ve esnasında sunulan hizmetle aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelere, ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri için destek olunuyor. Ayrıca, aile içi iletişim becerileri kazandırmak, çatışmaların yapıcı şekilde çözülmesinde yardımcı olmak ve çocuklarla ilgili sorunların çözümü yönünde de danışmanlık yapılıyor.

Vatandaşlar, 2019'dan bu yana hizmetten yararlanmak için e-Devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor

