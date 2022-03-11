YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Aile Destek" mobil uygulamasıyla sosyal yardım ve hizmetlere erişim kolaylaşacak

"Aile Destek" mobil uygulamasıyla sosyal yardım ve hizmetlere erişim kolaylaşacak

11.03.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulama sayesinde vatandaşlar, sunulan sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin bilgilere, faydalanma şartlarına ve başvuru kanallarına ulaşabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin bilgilerin ve başvuru imkanlarının yer aldığı "Aile Destek" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde vatandaşlar, sunulan sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin bilgilere, faydalanma şartlarına ve başvuru kanallarına ulaşabilecek.

Uygulamada, sosyal hizmetler başlığı altında, çocuk, engelli, yaşlı, aile ve kadına yönelik hizmetler ile yurt dışı, sivil toplum, eğitim ve yayın, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler vatandaşların erişimine sunuluyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar, faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

"Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmetlere yapılan başvuruların sonuçlarını da yine uygulama üzerinden öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, uygulama sayesinde bakanlıktan gelen haber ve duyuruları takip edip, bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerini doğrudan arayabilecek.

Ayrıca Kadın Destek Uygulamasına da (KADES) doğrudan erişim sağlanabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
Citroen'den binek ve ticari modellerde mart kampanyasıCitroen'den binek ve ticari modellerde mart kampanyası
İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Hizmetler

Ankara Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Karabasan gelmesini hafife almayın! Sık yaşanması durumunda...

Karabasan gelmesini hafife almayın! Sık yaşanması durumunda...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.