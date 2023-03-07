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Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var? Aile dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

07.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Aile bu akşam başlıyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolü paylaşıyor. Soykanlar’ın başına geçen Aslan ve psikolog Devin ilk bölümde karşı karşıya gelecek. Peki, Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var? İşte Aile dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var? Aile dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

Aile dizisi oyuncuları ve isimleri merak konusu haline geldi. Show TV'de yayınlanacak olan Aile heyecanla bekleniyor. Salı akşamları ekrana gelecek olan Aile'de İzmir uçağın Aslan ve Devin karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacak.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

aile-son

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan
Serenay Sarıkaya - Devin Akın

aile-oyuncuları

Nur Sürer - Hülya Soykan
Nejat İşler - Cihan Soykan
Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı
Levent Ülgen - İbrahim Soykan

aile-dizisi

AİLE DİZİSİ KONUSU

‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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