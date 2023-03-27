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'Aile kavga ettiğinde kimse kazanamaz!' Anadolu Efes'te Will Clyburn krizi! Attığı tweetler olay yarattı...

27.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'te ilginç olaylar yaşanıyor. Başantrenör Ergin Ataman ile Will Clyburn arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. ABD'li kısa forvetin Twitter'dan üst üste yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İşte detaylar...

'Aile kavga ettiğinde kimse kazanamaz!' Anadolu Efes'te Will Clyburn krizi! Attığı tweetler olay yarattı...

THY EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin altına kalan lacivert - beyazlılarda takım içerisinde sorunlar olduğu iddia edilmişti.

"AİLE KAVGA ETTİĞİNDE KİMSE KAZANAMAZ"

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Efes'e sezon başında transfer olan Will Clyburn, Twitter'dan "Aile kavga ettiğinde kimse kazanamaz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

ABD'li kısa forvet, bu tweet'i sonrasında gelen tepkilerin ardından "Bu hayranlar bugün beni rahat bırakmazsa içimdeki Mike James'i ortaya çıkaracağım." ifadelerininyer aldığı bir tweet daha attı.

ERGİN ATAMAN İLE ATIŞMIŞLARDI

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3 Şubat tarihinde EuroLeague'de Anadolu Efes'in Olympiakos'a 76-70 mağlup olduğu maçın ardından koç Ergin Ataman, Will Clyburn ve Vasilije Micic ikilisi için "Onlara Basketbol Süper Ligi’ndeki zayıf rakiplere karşı değil, Olympiakos gibi güçlü rakiplere karşı ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuşmuştu.

"HERKESİN FİKRİ KENDİNE"

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Will Clyburn ise bunun ardından verdiği röportajda Ataman'a "Herkesin fikri kendine, ben tüm sezon boyunca düzenli olarak sayı atıyordum. Demek ki kötü bir maç geçirmeye hakkım yok." yanıtını vermişti.

"OYNAMAMA İZİN VER"

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Başarılı oyuncunun Anadolu Efes Başantrenörü ile olan gerilimi 22 Ocak'ta oynanan Galatasaray Nef maçında kameralara yansımıştı. Maç içinde Ergin Ataman ile tartışma yaşayan Amerikalı yıldız saha kenarında koçuna 'Oynamama izin ver' şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. (Ajansspor)

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