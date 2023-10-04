Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ilk defa bu kadar yakından görüntülendi! Kurt Efe bakın kime benziyor

Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolünde yer aladığı Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ aile yaşantısıyla da örnek gösteriliyor. 2016 yılında modacı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle sıkça gündeme geliyor.

Ünlü çift mutlu evliliklerini 'Kurt Efe' adını verdikleri çocukları ile taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seriyorlar.

Son olarak dizi setindeki boş günlerini ailesine ayıran Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Efe'yi aşısını yaptırmak için hastaneye götürdü. Sapsarı saçları olan Kurt Efe'nin bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Kurt Efe'yi gören; "Maaşallah", "Babasının kopyası", "Nazar değmesin", "Tıpkı babası" yorumunda bulundular.