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Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ilk defa bu kadar yakından görüntülendi! Kurt Efe bakın kime benziyor

04.10.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile hastane çıkışı görüntülendi. Başak Dizer ve Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolünde yer aladığı Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ aile yaşantısıyla da örnek gösteriliyor. 2016 yılında modacı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle sıkça gündeme geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 1

Ünlü çift mutlu evliliklerini 'Kurt Efe' adını verdikleri çocukları ile taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seriyorlar.

Kıvanç Tatlıtuğ 2

Son olarak dizi setindeki boş günlerini ailesine ayıran Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Efe'yi aşısını yaptırmak için hastaneye götürdü. Sapsarı saçları olan Kurt Efe'nin bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ 3

Kurt Efe'yi gören; "Maaşallah", "Babasının kopyası", "Nazar değmesin", "Tıpkı babası" yorumunda bulundular.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu

  1. Sayfa'nın özel haberine göre, hastane çıkışı görüntülenen yakışıklı oyuncu, "Kurt Efe'nin aşısı vardı onun için geldik. Her şey yolunda gidiyor bir problem yok" diye konuştu.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ aile Modacı karakteri

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