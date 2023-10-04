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Fiyatı 2 bin 599 TL'ye düştü! Cosori Lite Sıcak Hava Fritözü'nde fırsat

04.10.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Az yağ kullanması, çıtır ve lezzetli sonuçlar vermesi, hızlı pişirme özelliği, daha az duman ve kokusu oluşturması nedeniyle airfryerların popülerliğini son yıllarda iyice arttı. Bir kez kullananın vazgeçemediği airfryerlar arasında Cosori'nin Lite modeli oldukça seviliyor. Kısa süreliğine 400 TL indirimde olan bu modeli incelemeye ne dersiniz?

Fiyatı 2 bin 599 TL'ye düştü! Cosori Lite Sıcak Hava Fritözü'nde fırsat

Airfryerlar, son yıllarda büyük bir popülerlik kazanan ev aletleri arasında yer alıyor ve sağlıklı bir yemek pişirme alternatifi sunuyor. Kızartma için geleneksel yöntemlere göre çok daha az yağ kullanan airfryerlar daha sağlıklı bir yemeğin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenek. Siz de mutfağınıza pratiklik ve sağlık getirecek lezzetli yemekler yapmanızı sağlayacak bir airfryer arıyorsanız hazır indirimdeyken Cosori markasının kullanıcılarından tam not alan modeline bir göz atabilirsiniz. Sizin için inceledik. İşte detaylar!

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak: Cosori Lite Sıcak Hava Fritözü

Adsız tasarım - 2023-10-04T113706.781

Cosori Lite Sıcak Hava Fritözü, geleneksel kızartma yöntemlerinden daha az yağ kullanarak lezzetli ve çıtır yemekler yapmanıza olanak tanır. 1700 Watt gücündeki bu hava fritözü, 3,8 litrelik bir kapasiteye sahiptir ve birden fazla yemek pişirme modu sunar. Farklı sıcaklık ve zaman ayarları ile kızartma, ızgara, pişirme, ısıtma, kurutma gibi birçok işlemi gerçekleştirmenize olanak tanır. LED dokunmatik ekranı ve kolay kullanımıyla dikkat çeken cihaz, hızlı ısınma özelliği sayesinde yemeklerinizi daha kısa sürede pişirmenizi sağlar. Cosori Lite Sıcak Hava Fritözü, kolay temizlenebilir bir yapısı olduğu için kullanıcılar arasında popülerdir. Farklı parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir ve yapışmaz bir yüzeye sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel pişiriyor ve kullanımı kolay. Temizliği de çok basit, balık ve tavuk kanat denedim mükemmel oldu."

  • "5 yıldızı Amazon hak ediyor. Satın aldığım ürün ise çok iyi. Teşekkürler Amazon ve Cosori."

  • "Artık fırınımı kullanmaz oldum. Yalnız yaşıyorsanız çok işe yarayan, hızlı yemek hazırlayıp, az yağla sağlıklı yemekler yapabildiğiniz bir alet. Fonksiyonlarını arttırmak için ilave ızgara ve diğer parçaları almak istediğinizde ürünün en küçük boyu olduğundan uygun parçalar bulunmuyor, bulduğunuzda da çok çok pahalı. Temizliği kolay kullanışlı bir ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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