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Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in yeni projesi belli oldu! Timuçin Esen ile başrolü paylaşacak

05.06.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen dizisi Aile'de Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer alan Nur Sürer'in yeni projesi belli oldu. Aile dizisinin 13. bölümde sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkan Nur Süre yeni bir projeye daha başlayacağını açıkladı.

Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in yeni projesi belli oldu! Timuçin Esen ile başrolü paylaşacak

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisinde Hülya Soykan karakterine hayat veren Nur Sürer yeni bir projeye başlayacağını duyurdu.

2,5 sezon boyunca Camdaki Kız'da rol alan usta oyuncu diziden ayrıldıktan 2 hafta sonra “Aile” dizisinin setine çıkmıştı. Bu arada Berkun Oya2nın “Çocuk” adlı Netflix dizisine konuk oyuncu olan Sürer, “Hülya Soykan” karakterine hayat verdiği “Aile” dizisi sezon tatiline girer girmez dinlenmek yerine yeni bir proje yapmaya karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen gün Nişantaşı’nda görüntülenen Nur Sürer, film çekimi için Söke’ye gideceğini söyledi.

nur sürer aile

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Sürer'in rol alacağı film bol ödüllü yönetmen Pelin Esmer'in “O Da Bir Şey Mi?” adlı bağımsız filmi olarak açıklandı.

Timuçin Esen

Pelin Esmer’in yazıp yöneteceği filmin yapımcısı Dilde Mahalli olacak. Timuçin Esen'in film yönetmeni “Levent” rolüne hayat verdiği filmde Nur Sürer “Gülistan” karakterini canlandıracak.

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Nur Sürer aile Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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