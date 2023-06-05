Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in yeni projesi belli oldu! Timuçin Esen ile başrolü paylaşacak

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisinde Hülya Soykan karakterine hayat veren Nur Sürer yeni bir projeye başlayacağını duyurdu.

2,5 sezon boyunca Camdaki Kız'da rol alan usta oyuncu diziden ayrıldıktan 2 hafta sonra “Aile” dizisinin setine çıkmıştı. Bu arada Berkun Oya2nın “Çocuk” adlı Netflix dizisine konuk oyuncu olan Sürer, “Hülya Soykan” karakterine hayat verdiği “Aile” dizisi sezon tatiline girer girmez dinlenmek yerine yeni bir proje yapmaya karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen gün Nişantaşı’nda görüntülenen Nur Sürer, film çekimi için Söke’ye gideceğini söyledi.

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Sürer'in rol alacağı film bol ödüllü yönetmen Pelin Esmer'in “O Da Bir Şey Mi?” adlı bağımsız filmi olarak açıklandı.

Pelin Esmer’in yazıp yöneteceği filmin yapımcısı Dilde Mahalli olacak. Timuçin Esen'in film yönetmeni “Levent” rolüne hayat verdiği filmde Nur Sürer “Gülistan” karakterini canlandıracak.



