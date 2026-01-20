MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Go Türkiye markasıyla hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, fragman ve bölümleriyle toplam 959,8 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye’nin dijital tanıtım gücünü küresel ölçekte bir kez daha kanıtladı.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı
Öznur Yaslı İkier

Türkiye, dijital hikaye anlatımını merkeze alan tanıtım stratejisiyle uluslararası alanda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 1

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “An Istanbul Story” ile Eda Ece ve Caner Cindoruk’un rol aldığı “Hidden Lover”, reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1,67 milyar gösterim, fragman ve bölümleriyle ise 959,8 milyon izlenme elde etti.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 2

Elde edilen bu sonuçlar, mini dizilerin destinasyon tanıtımında ne denli etkili bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 3

“AN ISTANBUL STORY” BAŞROLÜ ALDI

Tamamı İstanbul’da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir anlatımla buluşturan “An Istanbul Story”, 11 Aralık 2025’te dijital platformlarda yayımlanmasının ardından kısa sürede küresel ölçekte yüksek etkileşim sağladı. Yapım, reklam çalışmalarıyla 982,7 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 578 milyon izlenmeye ulaştı.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 4

Fragmanı 56 milyon, bölümleri ise 522 milyon izlenme elde eden mini dizi; YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Douyin, Vkontakte, Yandex, OK.ru ve Mail.ru başta olmak üzere çok sayıda dijital platformda izleyiciyle buluştu. İstanbul’un kültürel mirasını, tarihini ve şehir kimliğini evrensel bir görsel dille anlatan yapım, Türkiye’nin dijital tanıtım gücüne önemli katkı sundu.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 5

ANTALYA’NIN HİKAYESİ “HIDDEN LOVER” MİLYONLARA ULAŞTI

Antalya’da çekilen romantik komedi türündeki “Hidden Lover”, 29 Kasım 2025’te YouTube’da yayımlandı. Antalya’nın doğal güzelliklerini ve şehir enerjisini romantik bir hikayeyle buluşturan yapım, reklam çalışmalarıyla 692 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 381,6 milyon izlenme elde etti.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 6

Fragmanı 55 milyon, bölümleri ise 326,6 milyon izlenmeye ulaşan mini dizi; YouTube, TikTok ve Vkontakte gibi platformlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine erişerek Antalya’nın doğal ve kültürel değerlerini dünya çapında görünür kıldı.

Go Türkiye imzalı mini diziler büyük ses getirdi: 959,8 milyon izlenmeye ulaştı 7

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL HİKAYESİ DÜNYA SAHNESİNDE

Go Türkiye’nin, TGA koordinasyonunda yürüttüğü mini dizi projeleri; destinasyon tanıtımını klasik kalıpların ötesine taşıyarak şehirlerin hikayesini, ruhunu ve yaşam estetiğini odağına alan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Sinematografik anlatım diliyle hazırlanan bu yapımlar, Türkiye’nin dijital platformlarda küresel ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir etki yaratmasını sağlıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Recep İvedik 8 için beklenen duyuru geldi!Recep İvedik 8 için beklenen duyuru geldi!
Evlilik yolunda ilk adımı atıyor! Tarih belli olduEvlilik yolunda ilk adımı atıyor! Tarih belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Caner Cindoruk Eda Ece Sinem Ünsal Ozan Akbaba dizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.