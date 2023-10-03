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Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayda Aksel'in rol aldığı yapımlar

03.10.2023 19:22 | Son Güncelleme:
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Ayda Aksel Aile dizisinde Nedret rolünü canlandırıyor. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi bir süredir sezon arasındaydı. Dizi, 3 Ekim Salı akşamı ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam edecek. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Oyuncu Ayda Aksel diziye Aslan'ın halası Nedret karakteriyle dahil oldu. Peki, Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aile dizisinde Nedret karakterini canlandıran Ayda Aksel diziye yeni dahil olan oyunculardan biri oldu. Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başlayacak. Dizide Aslan'ın halası Nedret'i canlandıran Ayda Aksel hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

AYDA AKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla Bey 2010 yılında öldü. İlk eşinden Leyla adında bir kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

NEDRET HALA

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

DİZİ;
1983: Üç İstanbul (Belkıs)
1988: Yaprak Dökümü
1991: Yıldızlar Gece Büyür
1994: Kurtuluş (Halide Edib)
1999: Kıvılcım
2004: Adı Aşk Olsun
2006: Esir Kalpler
2006: Hatırla Sevgili (Selma Gürsoy)
2010: Gönülçelen
2011: Yalancı Bahar
2012: Zengin Kız Fakir Oğlan (Serpil Yılmaz)
2016: Kördüğüm
2016-2017: Poyraz Karayel (Nevra Saygıner)
2017: Tutsak (Leman Gürhan)
2018: Dudullu Postası (Emine)
2018: Gülperi (Ayten)
2019: Hercai (Azize Aslanbey)
2022: Baba (Fazilet Saruhanlı)
2023: Gülcemal (Zafer Pehlivan)
2023-: Aile (Nedret)

FİLM;
1996: Bir Erkeğin Anatomisi
1998: Cumhuriyet
1998: Kaçıklık Diploması
2004: Halk Düşmanı
2006: Sınav
2010: Kars Öyküleri
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011: Bir Avuç Deniz
2013: Aşk Kırmızı
2014: Mandıra Filozofu
2015: Hayat Öpücüğü
2019: Mucize 2: Aşk

NEDRET HALA2

TİYATRO;
1980: Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Yoklar Dağındaki Kar : Mümtaz Zeki Taşkın - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983: İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1984: Düşüş : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1984: Sevgili Doktor : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986: Cadıların Macbethi : William Shakespeare'den Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986: Gergedan : Eugene İonesc - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986: Tohum ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989: Yangın Yerinde Orkideler : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990: Budala : Fyodor Dostoyevski\Simon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991: Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992: Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997: Ben Anadolu : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998: Karşı Penceredeki Kadın : Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
2000: Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2002: Ölümüne Suçlu : Richard Harris - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2004: Yarım Bardak Su : Tarık Ginersel - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2007: Omuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu

ALDIĞI ÖDÜLLER

1999: 10. Orhan Arıburnu Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu - Kaçıklık Diploması
1999: 11. Ankara Film Festivali: En İyi Kadın Oyuncu - Kaçıklık Diploması
2003: 8. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En Başarılı Kadın Oyuncu - Ölümüne Suçlu
2003: 7. Afife Tiyatro Ödülleri: Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Ölümüne Suçlu
2004: İsmet Küntay: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Yarım Bardak Su
2007: 11. Afife Tiyatro Ödülleri: Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu - Omuzumdaki Melek
2007: Lions Tiyatro Ödülleri: En Başarılı Kadın Oyuncu - Omuzumdaki Melek
2007: İstanbul Teknik Üniversitesi: En Başarılı Kadın Oyuncu - Omuzumdaki Melek
2011: 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri: Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer Faruk Sorak

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