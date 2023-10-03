Aile'nin Serap'ı Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Şekerci'nin oynadığı diziler

Aile dizisinin Serap'ı Selin Şekerci merak edildi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı dizinin 2. sezonu bu akşam (3 Ekim 2023 Salı) itibarıyla başlıyor. Dizi kadrosuna dahil olan isimler ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Selin Şekerci'nin biyografisi ile oyunculuk kariyeri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Aile dizisinin Serap'ı Selin Şekerci hakkında merak edilenler...
Selin Şekerci oyunculuğu ile Türkiye'de tanınan biridir. 1 Haziran 1989'da İzmir'de doğdu. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azerbaycan kökenlidir. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan oyuncu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı.
Selin Şekerci'nin oynadığı yapımlar:
2007 Kavak Yelleri
2009-2010 Melekler Korusun
2011 Leyla ile Mecnun
2011 İzmir Çetesi
2012-2014 Benim İçin Üzülme
2014 Yalan Dünya
2014-2015 Kaçak Gelinler
2015-2016 Acı Aşk
2016 Rengarenk
2016 Kaçın Kurası
2017 Çoban Yıldızı
2017 Siyah Beyaz Aşk
2018-2019 Kızım
2020 Çatı Katı Aşk
2023 Kraliçe
2023 Aile
Dijital platformlarda yayınlanan yapımlar:
2021 Yeşilçam
Sinema filmleri:
2011 Ay Büyürken Uyuyamam
2018 Sevgili Komşum
2022 Benden Ne Olur?
2023 Sevda Mecburi İstikamet
2023 Annesinin Kuzusu