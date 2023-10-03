Aile'nin Serap'ı Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selin Şekerci'nin oynadığı diziler

Aile dizisinin Serap'ı Selin Şekerci merak edildi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı dizinin 2. sezonu bu akşam (3 Ekim 2023 Salı) itibarıyla başlıyor. Dizi kadrosuna dahil olan isimler ise arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Selin Şekerci'nin biyografisi ile oyunculuk kariyeri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Aile dizisinin Serap'ı Selin Şekerci hakkında merak edilenler...

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci oyunculuğu ile Türkiye'de tanınan biridir. 1 Haziran 1989'da İzmir'de doğdu. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azerbaycan kökenlidir. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan oyuncu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı.

AİLE'NİN SERAP'I SELİN ŞEKERCİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Selin Şekerci'nin oynadığı yapımlar:

2007 Kavak Yelleri

2009-2010 Melekler Korusun

2011 Leyla ile Mecnun

2011 İzmir Çetesi

2012-2014 Benim İçin Üzülme

2014 Yalan Dünya

2014-2015 Kaçak Gelinler

2015-2016 Acı Aşk

2016 Rengarenk

2016 Kaçın Kurası

2017 Çoban Yıldızı

2017 Siyah Beyaz Aşk

2018-2019 Kızım

2020 Çatı Katı Aşk

2023 Kraliçe

2023 Aile

Dijital platformlarda yayınlanan yapımlar:

2021 Yeşilçam

Sinema filmleri:

2011 Ay Büyürken Uyuyamam

2018 Sevgili Komşum

2022 Benden Ne Olur?

2023 Sevda Mecburi İstikamet

2023 Annesinin Kuzusu

