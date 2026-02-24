MAGAZİN

Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta konusu ne, oyuncuları kimler?

Yapımını DASS YAPIM’ın üstlendiği, NOW’ın merakla beklenen yeni projesi Doktor: Başka Hayatta'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı yeni diziye dair araştırmalar da başladı. Peki, Doktor Başka Hayatta ne zaman başlayacak? Doktor Başka Hayatta konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Doktor Başka Hayatta dizisine dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Yeni sezonun iddialı projesi Doktor Başka Hayatta tanıtımlarıyla şimdiden ses getirdi. Dizinin ne zaman başlayacağı ve yayın günü merak konusu oldu. İşte yeni diziye dair tüm merak edilenler...

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı Doktor Başka Hayatta dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yayın günü için 'pazar' günü seçilecek gibi.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA KONUSU NE?

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan’ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol Sıla Türkoğlu Doktor Başka Hayatta
