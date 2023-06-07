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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi! 'Kağıt gibi...'

07.06.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu Yunanistan'da aldı. Tatil fotoğraflarını peş peşe paylaşan ünlü ismin bikinili pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Sarıkaya'ya Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi.

Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi! 'Kağıt gibi...'

Son dönemde Aile dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yoğun bir sezonu geride bıraktı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde yer aldığı dizi sezon finali yapınca Sarıkaya soluğu Yunanistan'da aldı.

Serenay 1

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan ünlü oyuncu, plajda mavi ve siyah renklerden oluşan bikinisiyle peş peşe pozlar verdi. arıkaya’nın peş peşe paylaştığı pozlar 380 binden fazla beğeni aldı.

Serenay 2

Bikinisiyle havaya zıplayarak poz veren Sarıkaya o anları "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay 3

Serenay 4

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sarıkaya'nın paylaşımına sessiz kalamayan Selin Ciğerci, oyuncunun fiziğine dikkat çekerek "Kağıt gibi, kalem de olur" yorumunu yaptı.

SELİN CİĞERCİ YORUM

Ünlü oyuncuya; Özge Borak, Sibel Arna, Eylem İpek ve Sevim Emre alev emojili yorumlar yaptılar.

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