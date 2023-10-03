Aile'nin yıldızı Yüsra Geyik'in tatil pozlarına beğeni yağdı! Karın kasları dikkat çekti

Arka Sokaklar’da hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Geyik, bu defa tatil pozlarıyla gündem oldu.

33 yaşındaki güzel oyuncu 'Bu’ eylül hangi eylül?' notu ile tatil pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yüsra Geyik'in bikinili pozları takipçilerinden tam not alırken karın kasları dikkat çekti. Ünlü oyuncuya; 'Her karede öyle güzelsin ki', 'En güzel iyikim', 'Çiçeğim', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.





