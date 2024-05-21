Aileler Yarışıyor'un sunucusu Asuman Krause son görüntüsüyle gündem oldu! 'Bebek mi, göbek mi?'

Eski manken ve sunucu Asuman Krause şimdilerde ‘Aileler Yarışıyor’ programının sunuculuğunu üstleniyor. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

Mini eteğiyle programa çıkan Asuman Krause'nin çıkan karnı sosyal medyada gündem oldu. Krause’nin bu görüntü sonrası “Göbek mi bebek mi” diye sorular gündeme geldi.

O HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ayrıca; 'Bebek göbeği sanki', 'Hamilemi bilmem ama yakışmış', 'İkisi de olabilir. İkisi de normal' gibi yorumlar yapıldı.





