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  4. Aileler Yarışıyor'un sunucusu Asuman Krause son görüntüsüyle gündem oldu! 'Bebek mi, göbek mi?'

Aileler Yarışıyor'un sunucusu Asuman Krause son görüntüsüyle gündem oldu! 'Bebek mi, göbek mi?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 14:58
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Eski manken ve sunucu Asuman Krause şimdilerde 360 Tv ekranlarında yayınlanan ‘Aileler Yarışıyor’ programı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sempatik halleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Krause'yi görenler 'Bebek mi, göbek mi?' diye sordu.

Aileler Yarışıyor'un sunucusu Asuman Krause son görüntüsüyle gündem oldu! 'Bebek mi, göbek mi?'

Eski manken ve sunucu Asuman Krause şimdilerde ‘Aileler Yarışıyor’ programının sunuculuğunu üstleniyor. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

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Mini eteğiyle programa çıkan Asuman Krause'nin çıkan karnı sosyal medyada gündem oldu. Krause’nin bu görüntü sonrası “Göbek mi bebek mi” diye sorular gündeme geldi.

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O HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ayrıca; 'Bebek göbeği sanki', 'Hamilemi bilmem ama yakışmış', 'İkisi de olabilir. İkisi de normal' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Asuman Krause
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