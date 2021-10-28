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Ailelerinin evlenmesine onay vermediği çift 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmeyi başardı

28.10.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kişi ilk aşkını unutamaz. Çocukluk aşkları herkesin bir şekilde hafızasına yer edinir. Bazıları ilk aşkıyla evlenecek kadar şanslı iken bazıları ise yıllar sonra yeniden bir araya gelebiliyor. Henüz 16 yaşındayken birbirlerine aşık olan Penny Umbers ve Mark Bethel’in hikâyesi gerçek sevgiyi ispat eder nitelikte. 16 yaşındayken ırk farklılıkları yüzünden ailelerinin onaylamadığı ilişkilerini bitirmek zorunda kalan çift, 40 yıl sonra tekrar bir araya geldi.

Ailelerinin evlenmesine onay vermediği çift 40 yıl sonra yeniden bir araya gelmeyi başardı

Penny Umbers, 16 yaşında kalbini Mark Bethel isimli bir okul arkadaşına kaptırdı. Karşılıklı sevgileri sonucunda çift bir ilişkiye başladı. Ancak 40 yıl öncesinde ırkçılık söylemleri daha yüksekti ve genç aşıklar bu durumdan nasibini aldı. Hem Penny'nin ailesi Mark'ı siyahi olması sebebi ile istememiş, hem de Bethel ailesi beyaz bir kızı onaylamamışlar. Karşılaştıkları baskı ve tehditler sonucu ikili yollarını ayırmak zorunda kaldı.

BABASI TEHDİT ETTİ

Penny’nin babası Mark Bethel’ı ziyaret ettiği sırada ona bursunu veren kişinin tanıdıkları olduğunu ve bu ilişkiye devam etmesi durumunda ödeneğin kesilmesi konusunda tehdit etti. Tehditlere rağmen ikili liseden sonra aynı üniversitede okuyarak ilişkilerini devam ettirdi. Ancak bu durum uzun sürmedi. Bethel’in ailesi maddi kaynağı kesmekle tehdit ederek ilişkini kesmesini istedi. Okumak için tek şansı burs ve ailesinden gelen para olan Bethel, istemeyerek Penny ile ilişkisini bitirdi.

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AYRILIK SONRASINDA KENDİSİNE GELEMEDİ

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Ayrılığın sonrasında üzülen Penny okulu bıraktı. Ardından ise iki kez evlenip boşandı. Mark Bethel ise eğitim hayatını tamamlayarak iyi bir kariyere sahip oldu. Onun da yürümeyen bir evliliği oldu. İkisi de hayatlarına devam etmelerine rağmen ilk aşklarını bir türlü unutmadı. Boşandıktan sonra Bethel uzun bir süre boyunca, Penny’i aradı. Ancak evlendiği için soyadı değiştiğinden ona bir türlü ulaşamadı.

SOSYAL MEDYADA KARŞISINA ÇIKTI

2019 yılının sonlarında Facebook’ta Bethel’in karşısına Penney’e benzeyen bir profil çıktı. Penny olup olmadığını öğrenmek için mesaj atan Bethel sonunda ilk aşkına buldu. 2019 yılının sonlarında tekrar iletişime geçen çift 2021 yılı bitmeden evlenmeyi planlıyor. Koron virüs kısıtlamaları yüzünden 18 ay boyunca bir araya gelemeyen çift, bu zaman boyunca iletişimlerini hiç kesmediler. Yasaklar biter bitmez Penny çocukluk aşkı için Bahamalar'a uçtu. Bethel ise o uçaktan iner inmez evlenme teklifi etti.

Aşklarının hala ilk günkü heyecanını koruduğunu dile getiren çiftten Penny, "Yepyeni bir kişi gibi hissediyorum. Mark'ı sevdiğim gibi kimseyi sevmedim." dedi. Mark Bethel ise “39 yıl kaybettik ama güzel bir gelecek için önümüze bakıyoruz” diye ekledi.

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