Anaokulunda birbirleriyle evleneceklerine söz verdiler! Bakın sonra ne oldu?

Matt ve Laura’nın hikayesi bundan 25 yıl öncesinde henüz 3 yaşındayken Arizona’daki bir anaokulunda başladı. Matt, Laura’nın sınıftaki herkes farklı olduğunu keşfetti ve onunda arkadaş olabilmek için türlü taklalar atmaya başladı. Sonunda arkadaş olan ikili o kadar iyi anlaştığı bir süre sonra ayrılmaz oldular. O zamanlar aileleri bu masum arkadaşlığa destek verdi ve sevimli buldu.

Anaokulunun oyun bahçesinde saklambaç oynayan ikili uyku saatlerini de beraber geçirmek için atlıyorlardı. Anaokulu saatlerinden sonra bile birlikte zaman geçiriyorlardı. İki çocuğun arasındaki bağ o kadar güçlüydü ki kısa süre sonra aileleri de arkadaş olmaya başladı. Matt sadece 3 yaşında olmasına rağmen Laura için hissettiklerinin herkesin önünde dillendirmeye başladı. Matt bir gün sınıfta Laura ile evleneceğini duyurdu. "Zamanı gelince bekleyin ve görün!" dedi. Sınıf arkadaşları gülmeye başladı. Bir de Matt'in öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu bilebilselerdi...

Matt ve Laura anaokulunun son yıllarını bitirdi. Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırdılar. Farklı ilkokullara giden Matt ve Laura artık eski kadar zaman geçirememeye başladılar. Noel kartlarıyla ikilinin arasındaki iletişim bir süre daha devam etti. Sonrasında ise tamamen koptular.