Anaokulunda birbirleriyle evleneceklerine söz verdiler! Bakın sonra ne oldu?

Matt ilk aşkını çok romantik bir piknik için davet etti. Laura'nın bilmediği şey, pikniğin neredeyse 20 yıl önce ikisinin tanıştığı aynı okulda yapılacağıydı. Matt, Laura’yı her şeyin başladığı yere götürdü.Aylarca planladıktan sonra 23 Mayıs 2015'te Laura'ya evlenme teklif etti.

Yaklaşık 10 yıl sonra, Matt ve Laura lise çağına gelmiş, ikisi de liseye giriş için hazırlıklara başlamıştı. Farklı okullara kaydolmuş, artık birbirlerini zar zor hatırlar olmuşlardı. En iyi arkadaş olmalarının üstünden tam on yıl geçmişti. Ancak kaderin onlar için başka planları vardı. Laura lise 1’nci sınıftayken telefonu çaldı ve ekranda görünen isim Matt Grodsky’den başkası değildi. Üstünde çok durmamaya çalışsa da Laura, arkadaşına Matt ile anaokulunda yaşadığı "aşk hikayesini" anlattı. Matt ve Laura’nın hikayesini duyan bir arkadaşı onları yeniden buluşturmak için bir plan yaptı.

İkili 30 Aralık 2016'da Arizona Tarih Derneği'nde evlendi. İlk dansları için, Matt'in çocukken Laura için kostumünü giydiği Disney filminin şarkısını seçtiler. Elton John'un "Can You Feel the Love Tonight" şarkısında anaokulu aşkları ilk danslarını yaptı.