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Anaokulunda birbirleriyle evleneceklerine söz verdiler! Bakın sonra ne oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Anaokulunda birbirleriyle evleneceklerine söz verdiler! Bakın sonra ne oldu?

Lise aşklarına dair sayısız hikaye duymuşsunuzdur. Hatta lisede tanışarak ilk aşkıyla evlenen yakın çevrenizde pek çok çift vardır. Peki anaokulu aşkları? Siz anaokulu aşkınızı hatırlıyor musunuz? Matt Grodsky ve Luara Scheel anaokulunda tanıştıklarında sadece 3 yaşındaydılar. Birbirlerine bir söz verdiler ve yıllar sonra kader onları inanılmaz bir şekilde bir araya getirdi. Bu sevimli hikaye sizleri gerçek aşka inandıracak.

Matt ve Laura’nın hikayesi bundan 25 yıl öncesinde henüz 3 yaşındayken Arizona’daki bir anaokulunda başladı. Matt, Laura’nın sınıftaki herkes farklı olduğunu keşfetti ve onunda arkadaş olabilmek için türlü taklalar atmaya başladı. Sonunda arkadaş olan ikili o kadar iyi anlaştığı bir süre sonra ayrılmaz oldular. O zamanlar aileleri bu masum arkadaşlığa destek verdi ve sevimli buldu.

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Anaokulunun oyun bahçesinde saklambaç oynayan ikili uyku saatlerini de beraber geçirmek için atlıyorlardı. Anaokulu saatlerinden sonra bile birlikte zaman geçiriyorlardı. İki çocuğun arasındaki bağ o kadar güçlüydü ki kısa süre sonra aileleri de arkadaş olmaya başladı. Matt sadece 3 yaşında olmasına rağmen Laura için hissettiklerinin herkesin önünde dillendirmeye başladı. Matt bir gün sınıfta Laura ile evleneceğini duyurdu. "Zamanı gelince bekleyin ve görün!" dedi. Sınıf arkadaşları gülmeye başladı. Bir de Matt'in öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu bilebilselerdi...

Matt ve Laura anaokulunun son yıllarını bitirdi. Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırdılar. Farklı ilkokullara giden Matt ve Laura artık eski kadar zaman geçirememeye başladılar. Noel kartlarıyla ikilinin arasındaki iletişim bir süre daha devam etti. Sonrasında ise tamamen koptular.

LİSE ÇAĞINDA KÜLLENEN AŞK ALEVLENDİ

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Yaklaşık 10 yıl sonra, Matt ve Laura lise çağına gelmiş, ikisi de liseye giriş için hazırlıklara başlamıştı. Farklı okullara kaydolmuş, artık birbirlerini zar zor hatırlar olmuşlardı. En iyi arkadaş olmalarının üstünden tam on yıl geçmişti. Ancak kaderin onlar için başka planları vardı. Laura lise 1’nci sınıftayken telefonu çaldı ve ekranda görünen isim Matt Grodsky’den başkası değildi. Üstünde çok durmamaya çalışsa da Laura, arkadaşına Matt ile anaokulunda yaşadığı "aşk hikayesini" anlattı. Matt ve Laura’nın hikayesini duyan bir arkadaşı onları yeniden buluşturmak için bir plan yaptı.

Tekrar karşılaştıklarında sanki hiç ayrı kalmamışlar gibiydi. Matt herkese Laura’ya ilk görüşte aşık olduğunu söylerdi. Tıpkı anaokulundaki gibi aralarında bir şey kıvılcımlandı. Ancak üniversite eğitimi bir kez daha ilişkilerinin önemli virajını oluşturdu. Çünkü ikisi de farklı şehirlerde eğitim aldı. Aralarındaki 2.600 kilometre uzaklık aşklarına engel olamadı.

EVLENME TEKLİFİ

evlenme taklifi

Matt ilk aşkını çok romantik bir piknik için davet etti. Laura'nın bilmediği şey, pikniğin neredeyse 20 yıl önce ikisinin tanıştığı aynı okulda yapılacağıydı. Matt, Laura’yı her şeyin başladığı yere götürdü.Aylarca planladıktan sonra 23 Mayıs 2015'te Laura'ya evlenme teklif etti.

evlilik

İkili 30 Aralık 2016'da Arizona Tarih Derneği'nde evlendi. İlk dansları için, Matt'in çocukken Laura için kostumünü giydiği Disney filminin şarkısını seçtiler. Elton John'un "Can You Feel the Love Tonight" şarkısında anaokulu aşkları ilk danslarını yaptı.

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