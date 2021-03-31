Toplama kampında tanışan çiftin 70 yıllık evlilik hikayeleri içinizi ısıtacak

1944 yılında henüz 23 yaşında olan John Mackay, Auschwitz Toplama Kampı’ndaki 20 yaşındaki Edith Steiner’ı kurtardığında muhteşem bir aşk hikayesine imza attığından henüz habersizdi. İskoç komando birliğinden olan John, Edith’i ve diğerlerini toplama kampından kurtarmakla görevliydi. Görevini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Toplama kampından kurtulanlar yaşadıkları işkencenin sona ermesini dans ederek kutlamak istedi. John ise bu kutlama sırasında gözünü Edith’den alamıyordu. Bir arkadaşından Edith’e kendisiyle dans edip etmeyeceğini sormasını rica etti. Edith ise bu teklifi, John’un kendisine direkt olarak sormadığı sürece kabul etmeyeceğini arkadaşı aracılığıyla iletti. İlk dans 70 yılı aşkın bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu.

Bu sevimli çift 17 Temmuz 1946 yılında evlendi ve 2 çocukları oldu. Edith, 71. evlilik yıldönümlerinde vefat etti. Eşini büyük bir özlem ve sevgiyle anan John’un hikayesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.



