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Ailenin yeni tatlı üyesi Yuyun!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.08.2019 01:40 | Son Güncelleme

Endonezya'da nesli tükenmekte olan Sumatra fillerinden 30 yaşındaki Suci, Yuyun adında bir bebek dünyaya getirdi. İşte o sevimli fil...

Endonezya'nın Açe bölgesinde nesli tükenmekte olan Sumatra fillerinden 30 yaşındaki Suci isimli fil, 24 Temmuz'da "Yuyun" adında bir bebek dünyaya getirdi.

İLK YAVRU ÖLMÜŞTÜ

Yavru fil Yuyun'un bakımları Alue Kuyun Koruma Müdahale Birimi'nde (CRU) yapılıyor. Anne fil Suci'nin 2012 yılında dünyaya getirdiği ilk yavrusu, 2015 yılında Endoteliyoprop Herpes Virüsü'nden ölmüştü.

İşte yavru filin ilk görüntüleri...

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya yavru fil

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