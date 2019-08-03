Ailenin yeni tatlı üyesi Yuyun!

Endonezya'nın Açe bölgesinde nesli tükenmekte olan Sumatra fillerinden 30 yaşındaki Suci isimli fil, 24 Temmuz'da "Yuyun" adında bir bebek dünyaya getirdi.
İLK YAVRU ÖLMÜŞTÜ
Yavru fil Yuyun'un bakımları Alue Kuyun Koruma Müdahale Birimi'nde (CRU) yapılıyor. Anne fil Suci'nin 2012 yılında dünyaya getirdiği ilk yavrusu, 2015 yılında Endoteliyoprop Herpes Virüsü'nden ölmüştü.
İşte yavru filin ilk görüntüleri...
O diziyle tanındı! Burası dünyanın en güzel adası
Çadırlarda konaklayıp, gökyüzünü seyrettiler! Büyüleyen güzellik
Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme
Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti
Uzmanlardan önemli uyarı: Ağrıyan dişe kolonya basmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum