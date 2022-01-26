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  4. Ailesi inanamadı! ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 1800 dolarlık alışveriş yaptı

Ailesi inanamadı! ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 1800 dolarlık alışveriş yaptı

26.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 22 aylık bir çocuk, annesinin telefonuyla oynarken 1800 dolarlık (yaklaşık 25 bin TL) alışveriş yaptı. Ailesi yaşananlara inanamadıklarını dile getirirken mazağa talep üzerine çocuğun ebeveynlerine parayı iade etmeyi kabul ettiklerini dile getirdi.

Ailesi inanamadı! ABD'de 2 yaşındaki çocuk annesinin telefonundan 1800 dolarlık alışveriş yaptı

Washington Post'taki habere göre, New Jersey eyaletinde 22 aylık Ayaansh, anne Madhu Kumar'ın çevrim içi mağazada sepetine eklediği ürünleri satın aldı. Kumar ailesinin evine henüz sipariş edilmemiş mobilya ürünlerinin gelmesinin ardından Pramod ve Mahdu Kumar çifti, ürünlerin, Ayaansh tarafından satın alındığını fark etti.

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“DİĞER AİLE ÜYELERİNDEN ÖĞRENDİ”

Baba Pramod Kumar, yaptığı açıklamada, Ayaansh'ın annesinin telefonuyla oynarken sepetteki çoğu sandalye olmak üzere 1800 dolarlık mobilya ürününü onayladığını ve satın aldığını belirterek Ayaansh'ın böyle bir şey yaptığına inanamadıklarını söyledi.

Kumar, 2020 doğumlu Ayaansh'ın, salgın döneminde, ailedeki diğer üyelerin evden eğitimlerini, alışverişini ve oyununu izlediğini ve bunları bir şekilde öğrendiğini ifade etti.

(AA)

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