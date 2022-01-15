Çinli tarih öğretmeninin zor anları! Ders sırasında yanlışlıkla cinsel içerikli videosu açılınca ne yapacağını şaşırdı

Çin’de ismi açıklanmayan bir tarih öğretmeni oldukça zor anlar yaşadı. Öğrencilerine akıllı tahta üzerinden ders anlatmak üzere hazırlanan öğretmen, projeksiyon perdesine sanması için bir video açtı.

GÖRÜNTÜLER KENDİSİNE VE KIZ ARKADAŞINA AİTTİ

Dersin içeriğine yönelik olarak bir video açtığını düşünen öğretmen kısa süreliğine sınıftan ayrıldı. Videodan gelen sesler ve öğrencilerin tepkileri üzerine sınıfa geri dönen öğretmen projeksiyon perdesinde kendisi ve kız arkadaşına ait cinsel içerikli görüntülerin olduğunu fark etti. Büyük bir panikle videoyu kapatmaya çalıştı. Bu anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.



