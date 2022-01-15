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  4. Çinli tarih öğretmeninin zor anları! Ders sırasında yanlışlıkla cinsel içerikli videosu açılınca ne yapacağını şaşırdı

Çinli tarih öğretmeninin zor anları! Ders sırasında yanlışlıkla cinsel içerikli videosu açılınca ne yapacağını şaşırdı

15.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de ismi açıklanmayan bir tarih öğretmeni, sınıfta öğrencilerine ders videosu açmak istediği sırada yanlışlıkla kendisine ve kız arkadaşına ait olan cinsel içerikli bir görüntü açtı. Sınıftan 1 dakikalığına ayrılan öğretmen, videodaki sesi fark etmesi üzerine büyük bir panikle videoyu kapattı.

Çinli tarih öğretmeninin zor anları! Ders sırasında yanlışlıkla cinsel içerikli videosu açılınca ne yapacağını şaşırdı

Çin’de ismi açıklanmayan bir tarih öğretmeni oldukça zor anlar yaşadı. Öğrencilerine akıllı tahta üzerinden ders anlatmak üzere hazırlanan öğretmen, projeksiyon perdesine sanması için bir video açtı.

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GÖRÜNTÜLER KENDİSİNE VE KIZ ARKADAŞINA AİTTİ

kapak öğretmen

Dersin içeriğine yönelik olarak bir video açtığını düşünen öğretmen kısa süreliğine sınıftan ayrıldı. Videodan gelen sesler ve öğrencilerin tepkileri üzerine sınıfa geri dönen öğretmen projeksiyon perdesinde kendisi ve kız arkadaşına ait cinsel içerikli görüntülerin olduğunu fark etti. Büyük bir panikle videoyu kapatmaya çalıştı. Bu anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Öğretmen
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