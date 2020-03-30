Ailesi karantinada olan Pınar Deniz'den kötü haber!

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde yer alan oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde corona virüsü şüphesiyle ailesinin karantinaya alındığını paylaşmıştı.

Pınar Deniz'in anneannesi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılınca, corona virüsü şüphesiyle annesi ve teyzesi de karantinaya alınmıştı.

Ünlü oyuncu ve ailesi test sonuçlarını beklerken sık sık gündem olmuştu. Deniz her gün hastaneye giderek ailesini ziyaret ediyordu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti.