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Ailesi karantinada olan Pınar Deniz'den kötü haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pınar Deniz hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Deniz'in anneannesi iddialara göre vefat etti.

Ailesi karantinada olan Pınar Deniz'den kötü haber!

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde yer alan oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde corona virüsü şüphesiyle ailesinin karantinaya alındığını paylaşmıştı.

Pınar Deniz'in anneannesi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılınca, corona virüsü şüphesiyle annesi ve teyzesi de karantinaya alınmıştı.

Ailesi karantinada olan Pınar Deniz: Hepsi ayrı odalarda panik atak halinde...Ailesi karantinada olan Pınar Deniz: Hepsi ayrı odalarda panik atak halinde...

Ünlü oyuncu ve ailesi test sonuçlarını beklerken sık sık gündem olmuştu. Deniz her gün hastaneye giderek ailesini ziyaret ediyordu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti.

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